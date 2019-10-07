反贪腐抗议升级成致命冲突 伊拉克反政府示威一次看

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（法新社巴格达7日电） 伊拉克反政府示威抗议迅速升级为致命冲突，这是伊拉克总理马帝（Adel Abdul Mahdi）自去年上任以来，所面临的最大挑战。

伊拉克首都巴格达1日爆发动乱，之后蔓延至南部其他城镇，在不到一周的动乱中，至少有104人遭杀害、6000多人受伤。

●无政治宗教力量介入 民众自发性行动

超过1000人在10月1日走上巴格达和南部数座城市的街头，抗议政府贪腐横行、失业问题和残破不堪的基础建设。

示威群众涌向巴格达具指标意义集会场所解放广场（Tahrir Square），抗议潮看起来源自民众自发性走上街头，而非任何政治或宗教派别明显介入。

镇暴警察动用水炮、催泪瓦斯和橡皮子弹驱离群众，当抗议民众集结，并试图朝内有伊拉克政府大楼和各国大使馆的「绿区」（Green Zone）行进时，警方还发射实弹攻击，造成人员伤亡。

●燎原怒火 动荡延烧

10月2日，数千人参与的抗议示威蔓延至伊拉克南部。示威群众试图涌进解放广场，但当地已遭封锁，民众放火烧汽车轮胎、堵住主要干道，维安部队则封锁绿区。

在南部城市纳加夫（Najaf）和纳西里耶（Nasiriyah）的示威中，镇暴警察朝民众开火发射实弹，据报伤亡人数持续攀升。

伊拉克什叶派教士萨德（Muqtada al-Sadr）随后呼吁「和平示威和大罢工」。当局在巴格达和其他好几个城镇实施宵禁。

●巴格达冲突不断 全城陷入动荡

10月3日，成千上万抗议民众不顾宵禁，集结在巴格达和南部大城各地游行示威，爆发严重冲突。镇暴警察和士兵动用军事车辆上的自动武器，朝天空和地面发射实弹。

街头挤满示威人潮，民众在包括米山（Missan）、纳加夫、巴斯拉（Basra）、瓦西特（Wasit）及巴比伦（Babylon）等多个城市的政府大楼前焚烧轮胎。

当局为压制抗议声势切断全国约75%网路，网路监测员指出，这项举措是为了防止媒体对动乱的报导。

国际特赦组织（Amnesty International）谴责维安部队「蛮横」，「使用致命和不必要武力的粗暴行为」。

伊拉克总理马帝将动乱描述为「对国家的破坏」。

●什叶派宗教领袖希斯塔尼支持 鼓舞示威群众

在一场备受期待的午间布道中，什叶派宗教领袖大阿亚图拉（Grand Ayatollah）希斯塔尼（Ali al-Sistani）表示支持这场抗议，并呼吁伊拉克政府「在为时已晚前」听取示威者的诉求。

希斯塔尼表示，政府「必须尽其所能改善公共服务、为失业人士找工作、结束侍从主义、处理腐败问题，并将涉案人士送进大牢」。

联合国呼吁，伊拉克当局应尽速针对镇暴警察使用武力展开透明调查。（译者：吴升鸿/核稿：陈昱婷）

© 2019 AFP