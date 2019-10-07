小丑笑出北美票房冠军

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（法新社洛杉矶6日电） 追踪票房的北美院线联盟（Exhibitor Relations）今天通报，华纳兄弟的「小丑」挺过外界对片中暴力主题的批评声浪，周末期间在北美海捞9350万美元，翻新10月开片纪录。

瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）主演的「小丑」（Joker），探究这位蝙蝠侠疯癫死对头崛起的背景，让观众一窥一名立志当单口相声的谐星如何走上发狂之路，过程黑暗，令人不安。

由于2012年的蝙蝠侠系列片「黑暗骑士：黎明升起」（The Dark Knight Rises）在科罗拉多州奥罗拉（Aurora）上映时爆发枪击血案，夺走12条性命，部分戏院担心「小丑」内容恐引发暴力，在电影首映时特别加强维安。

这部由「醉后大丈夫」（The Hangover）三部曲导演陶德菲利普斯（Todd Phillips）的电影，打破索尼「猛毒」（Venom）去年首映写下的8000万美元纪录，成为史上10月开片纪录第一的电影。

「小丑」更在今年威尼斯影展意外拿下最佳影片金狮奖，瓦昆菲尼克斯演出赢得影评盛赞，观众周末期间在影评网站CinemaScore给予「小丑」B+评价。

排名第2的电影则是环球出品的合家欢片「坏坏萌雪怪」（Abominable），上映第2周，周五至周日期间有1200万美元收入。

排名第3的是焦点影业出品，由电视影集跃上大银幕的「唐顿庄园」（Downton Abbey），进帐800万美元。

「翘臀珍」珍妮佛罗培兹（Jennifer Lopez）主演、真人真事改编的「舞娘骗很大」（Hustlers）排名第4，票房630万美元。

恐怖片「它：第二章」（IT Chapter Two）有540万美元表现，排名第5。

这个周末排名第6到第10的电影依序为：「星际救援」（Ad Astra），460万美元；「茱蒂」（Judy），440万美元；「蓝波：最后一滴血」（Rambo: Last Blood）360万美元；「战斗」（War，暂译），160万美元；「好小男孩」（Good Boys）90万美元。（译者：蔡佳敏/核稿：陈政一）

© 2019 AFP