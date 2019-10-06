川普推特发文 重炮抨击拜登和家人涉及贪腐

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（法新社华盛顿6日电） 美国总统川普（Donald Trump）今天在推特（Twitter）猛烈炮轰前副总统暨民主党总统参选人拜登（Joe Biden），一连串推文暗示拜登和他的家人涉及贪腐。

川普今天在一连串推文中，指控拜登不当干涉乌克兰当局以保护他的儿子韩特（Hunter Biden）免受贪污调查，还说韩特曾在中国大赚15亿美元。

川普推文写道：「鉴于他和家人可能从『勒索』得来的所有钱，拜登应该放手了。」

美国媒体上月揭露，川普今年7月与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）通电话，并施压泽伦斯基敦促当地司法机关去调查韩特在乌克兰的商业活动。

韩特曾在2014年4月至今年初担任乌克兰大型天然气公司Burisma的董事。

这起丑闻促使民主党掌控的联邦众议院在上月底宣布要对川普展开弹劾调查。

「华盛顿邮报」（Washington Post）昨晚才刊出拜登的投书文章，拜登在文章中说川普「疯狂散播彻头彻尾的谎言、被揭穿的阴谋论，还有针对我和家人的诽谤，那无疑是想破坏我的候选人资格」。

拜登还写道：「那不会成功的，因为美国民众了解我，而且他们也了解他。」（译者：陈彦钧）

© 2019 AFP