欧盟挺反送中 中国驻法大使馆批评其心可诛

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（法新社巴黎7日电） 欧洲联盟曾公开表示支持香港反送中抗议者，并谴责港警过度使用武力，中国驻法国大使馆今天痛批欧盟「其心可诛」。

中国驻法国大使馆指控欧盟「公然美化香港暴徒的极端暴力行为」，「对香港警察面对暴徒致命攻击而采取的自卫行动恶意攻击」，欧盟呼吁缓和情势与克制，「其心可诛，十分危险」。

欧盟1日曾发表声明，对港警朝香港抗议民众发射实弹表示关切。

欧盟还说：「抗议活动爆发至今已3个多月，民众的集会与和平抗议权利，必须依据（香港）基本法与国际承诺继续获得保障。」声明并强调「对话、缓和情势与克制」的必要。

中国驻法国大使馆指出，欧盟在声明中对香港局势「说三道四」，「我们对欧盟声明所表达的虚伪立场和暴露出的某些人对中国的阴暗心理表示强烈不满和不齿」。

中国驻法国大使馆也表示：「法国也面临旷日持久的暴力示威活动。」这里指的是去年11月开始，每周六都会举行的「黄背心」反政府抗议运动。

中国驻法国大使馆特别提到，法国警察因为对抗议运动的处理遭受批评，北京当局「对法国感同身受，也希望法国对中国抱有同理心」。（译者：陈昱婷/核稿：林治平）

© 2019 AFP