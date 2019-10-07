火箭总经理推文挺港惹议 哈登喊我爱中国灭火

广告 继续浏览后续

（法新社东京7日电） 美国职篮NBA休士顿火箭总经理摩瑞日前一则声援香港反送中的推文引发轩然大波，火箭的转播与赞助面临中国市场的封杀，逼得球队一哥哈登今天也跳出来向中国球迷道歉。

摩瑞（Daryl Morey）4日贴文写上「FIGHT FOR FREEDOM」（争取自由）、「STAND WITH HONG KONG」（挺香港）等字眼引发中国球迷激烈反弹后，火箭就一直处于风险管控模式。摩瑞的挺港贴文后来删除，但中国的官方转播单位表示将封杀转播火箭的比赛，赞助商也扬言终止合作。

争议在中国延烧后，美国国内的评论人员与政治人物则批评联盟向北京卑躬屈膝。

火箭本周将在东京举行两场海外热身赛，正随队在东京备战的哈登（James Harden）也刻意与风波保持距离。

哈登站在新战友卫斯布鲁克（Russell Westbrook）一旁说：「我们道歉，我们爱中国（We love China）。」

「我们都爱到中国比赛，咱俩都是，我们一年到中国打个一、两次，他们都给予我们最大支持，所以我们很感谢他们。」

摩瑞今早也试图为自己惹出的争议善后，他在东京发推文说：「我没想到我的推文会冒犯火箭球迷和我在中国的朋友。我只是想根据对一种复杂事件的诠释，表达一个想法。推文之后，我有很多机会聆听和思考其他观点。」

「我总是感谢中国球迷和赞助者重要的支持，我也希望那些感觉不舒服的人知道，冒犯或误解并非我的本意。」

© 2019 AFP