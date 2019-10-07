电话门引发川普弹劾调查 第2名吹哨者带一手资料出面

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（法新社华盛顿6日电） 美国总统川普疑似滥用权力，施压乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）的「电话门」事件引发弹劾调查，第2位吹哨者的律师今天说，新出面的消息人士将带第一手资讯站出来。

首位「吹哨者」的律师柴德（Mark Zaid）在推特上表示：「我能证实有关我们的法律团队代表第2位吹哨者的报导。他们也依法进行揭弊保护，免于遭受报复。这名吹哨者掌握第一手资讯。」

柴德的律师同事巴卡伊（Andrew Bakaj）稍早说，川普滥权案中，他的事务所及团队「代表数名吹哨者」。目前尚不清楚巴卡伊口中的「数名吹哨者」是否暗指有2位以上的吹哨者。

美国总统与外国领袖通电话时，通常会有多名官员在场聆听。

川普今天推文反驳滥权指控，但没有提到第2名吹哨者。

他重申先前声明，指美国前副总统拜登（Joe Biden）次子韩特（Hunter Biden）「每个月从一间总部在乌克兰的公司那得到10万美元（还有更多、更多），即使他毫无能源这方面的相关经验…还另从中国那收到15亿美元，既无经验也无明显原因」。

媒体曾报导，韩特担任乌克兰天然气公司Burisma的董事会成员时，每月月薪最高5万美元（约新台币155 万元）。

川普推文说：「身为总统，我有义务终结贪腐，尽管这代表我得要求一个或很多国家帮忙，这一直在发生。」

© 2019 AFP