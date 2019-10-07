科索沃国会选举变天 反对党得票领先

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（法新社科索沃普里斯蒂纳6日电） 科索沃今天国会选举之夜开票逾9成，反对党自决党和「科索沃民主联盟」得票率皆领先前游击队员所领导、称霸政坛达10年的执政党科索沃民主党，料将筹组联合政府。

科索沃国会共120个席次，今天的提前改选是2008年科索沃宣布自塞尔维亚独立后的第4次国会选举。

选举委员会表示，在已开出逾9成选票中，左派民族主义政党自决党（Vetevendosje）囊括近26%选票居首，其次是中间偏右政党「科索沃民主联盟」（Democratic League of Kosovo，LDK）。

科索沃选民受够贪腐猖獗与贫穷，用选票大力教训科索沃民主党（Democratic Party of Kosovo，PDK）。现任政府领导人多是1990年代和塞尔维亚打独立战争时的战士。

科索沃民主党党魁维塞利（Kadri Veseli）承认：「我们并未胜选。我们接受人民的判决。科索沃民主党将成为反对党。」该党自2007年执政至今，科索沃总统塔其（Hashim Thaci）也是党内元老。

不过，由于没有任何政党取得过半选票，反对党必须结盟才能确保从科索沃民主党手中取得政权。自决党和科索沃民主联盟的意识形态虽然几无交集，但他们已表露结盟意愿。

自决党党魁库提（Albin Kurti）今天深夜谈及科索沃民主联盟时表示：「在总理人选方面，我们将提议和他们合作，以顺利完成政党轮替。」

科索沃民主联盟总理人选奥斯曼尼（Vjosa Osmani）也说，她相信两党会「坐下来讨论结盟」。

若自决党确定成为国会最大党，库提将负责筹组政府。他早在1990年代独立战争爆发前，便以学生身分反抗塞尔维亚政府打压而成名。

现年44岁的库提随后成为科索沃政治菁英阶层的严厉批评者。由他掌握执政大权，将预告年轻的科索沃民主政治进入新时代。（译者：纪锦玲/核稿：张正芊）

© 2019 AFP