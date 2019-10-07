美国就业数据未伤降息预期 亚股大多收高

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（法新社香港7日电） 全球最大经济体美国9月就业报告好坏参半，一方面缓和市场对美国经济衰退的忧虑，另方面也让投资人预期美国联邦准备理事会（Fed）将再次降息。亚洲股市今天收盘大多上涨。

尽管如此，市场仍存在一些紧张气氛。因有媒体报导，中国缩减在本周将举行的美中高层级贸易谈判愿意磋商的议题项目，引发外界再度担忧两国是否可能达成任何贸易协议。

美国上周公布连串经济数据低于应有水准，凸显美国总统川普发起的贸易战对重要的制造业和服务业带来的冲击。不过，4日公布备受期待的9月非农业就业数据显示，美国失业率降至50年来最低水准。

然而，美国9月新增就业机会降至4个月来最低纪录，且劳工薪资减少，制造业人力也出现今年来第2度萎缩。

但由于就业数据并未明显逊于预期，令交易商松一口气，多数人仍预料联准会将于本月举行的下一场政策会议决定再次降息。美股3大指数昨天收盘也应声上扬超过1%。

大和证券公司（Daiwa Securities）高级策略师石黑英之（Hideyuki Ishiguro）发表评论说：「由于美国失业率降至50年来最低，缓和了市场对于美国经济衰退的担忧，但同时对于（联准会）进一步降息的预期仍维持不变。」

亚股今天大多追随美股走扬。雪梨和新加坡股市今天收盘皆上涨0.7%，威灵顿股市收涨0.8%，首尔股市收高0.1%，台北股市收涨0.2%，吉隆坡和曼谷股市也双双收红。

不过，东京股市收跌0.2%，孟买、马尼拉和雅加达股市也收黑。上海和香港股市今天则因放假休市。（译者：李宛谕/核稿：张正芊）

© 2019 AFP