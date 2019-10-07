NBA火箭总经理推文挺港 中国铺天盖地痛批

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（法新社北京7日电） 美国职篮NBA休士顿火箭队总经理摩瑞先前推文支持香港示威，引来轩然大波；他今天发出两篇推文澄清，称无意冒犯火箭在中国的广大球迷。

香港「反送中」示威动荡加剧之际，摩瑞（Daryl Morey）4日贴文写上「FIGHT FOR FREEDOM」（争取自由）、「STAND WITH HONG KONG」（挺香港）等字眼引发中国球迷激烈反弹后，火箭就一直处于风险管控模式。摩瑞的挺港贴文后来删除。

随火箭前来日本备战海外热身赛的摩瑞今早在东京发出推文说：「我没想到我的推文会冒犯火箭球迷，和我在中国的朋友。我只是想根据对一种复杂事件的诠释，表达一个想法。推文之后，我有很多机会聆听和思考其他观点。」

「我总是感谢中国球迷和赞助者重要的支持，我也希望那些感觉不舒服的人知道，冒犯或误解并非我的本意。」

他也重申，他的推文「完全不代表火箭或NBA」。

摩瑞闹出争议后，火箭队便和他划清界线。球队老板费尔蒂塔（Tilman Fertitta）4日在推特写到，摩瑞「不代表＠火箭说话...我们不是政治团体」。

在摩瑞于中国掀起强烈反弹后，中国篮球协会（CBA）表示，会切断与火箭的所有关系。

中国篮协（CBA）昨天透过官方微博声明指出，休士顿火箭队总经理摩瑞「公开发表涉港不当言论」，中国篮协对此表示强烈反对，并将暂停与火箭的交流合作事宜。

© 2019 AFP