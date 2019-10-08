中国网民怒轰遮眼广告照 Tiffany急下架

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（法新社上海8日电） 美国珠宝饰品公司蒂芙尼（Tiffany）一张由中国名模孙菲菲拍摄手遮单眼的广告照片，遭到中国消费者指控支持香港反送中运动，Tiffany已将照片从推特帐号删除。

这张7日发布的宣传照中，孙菲菲用戴着一枚Tiffany戒指的右手遮住右眼。愤怒的中国消费者认为，这个手势是刻意呼应香港争民主示威群众为谴责港警暴力所做的动作。

香港群众已连续数月走上街头抗议北京专制。手遮单眼之所以成为象徵动作，是因为一名女性抗议者8月疑似遭到警方发射布袋弹射中右眼，有失明之虞。当时引发声援民众纷纷在示威时盖住右眼，或在网路上发布遮住右眼的照片。

9月29日又发生一名印尼女记者在香港示威现场遭警方发射橡胶子弹击中右眼，随后并证实永久失明。

不过Tiffany的发言人表示，这张广告照片是在香港反送中抗争爆发前的5月拍摄，「绝无表达任何政治声明的意图」。

发言人还说：「这张照片可能被如此解读，令我们感到遗憾，因而已将它从我们的数位和社群媒体管道移除，并从即刻起停止继续使用。」

中国消费者则表示，Tiffany在敏感时刻发表这张照片是考虑不周。一名中国网友在微博写道：「我曾是你们的铁粉，但现在我支持中国绝对优先。我爱我的国家，我不容许它受到任何诽谤或侵犯。」

另一则贴文表示：「任何买他们产品的人都瞎了。」

总部在纽约的Tiffany于9月才在上海开设公司成立以来的最大产品展示中心，盼吸引中国年轻消费族群。Tiffany今年3至6月在中国大陆的销售额成长超过25%，反观同期Tiffany的全球销售额萎缩3%。

© 2019 AFP