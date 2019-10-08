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（法新社香港8日电） 美国和中国恢复高层级贸易谈判将在本周登场，吸引投资人目光。尽管两国目前释出讯息有好有坏，使得外界对于谈判成功的期待热度减弱，亚洲股市今天仍走扬收红。

中国首席贸易谈判代表、国务院副总理刘鹤10日起将在华府和美国贸易代表莱特海泽（Robert Lighthizer）及财政部长梅努钦（Steven Mnuchin）展开磋商。而美国计画对中国货品课徵的新一轮惩罚关税，也预定将在一周余后生效。

近几周外界普遍乐观感觉，持续已久的美中关税战连续剧这回可找到解决之道。在经济数据恶化下，股市因此获得亟需的支撑动力。

然而观察家警告，美中贸易谈判进展不太可能平顺。尤其本周有报导传出，中方已缩减愿意磋商的范围项目，暗示北京当局眼见美国总统川普面临国会弹劾调查和美国经济走软，嗅到白宫势力减弱。

不过川普昨晚表示，他倾向达成一份重大协议。他告诉记者：「我们努力了这么久。现在表现不错。我非常倾向一份重大协议，我也认为这是我们正在争取的。」

另一方面，美国政府昨天再宣布将28家中国企业列入贸易黑名单，禁止他们采购美国产品，因这些企业牵涉新疆维吾尔族和多为穆斯林的其他少数民族遭遇的侵犯人权和虐待行为。

AxiTrader亚太市场策略师殷尼斯（Stephen Innes ）表示，「很高比例的市场人士认为，中国可能会利用他们认为川普政治势力减弱的机会赌一把，试图让谈判拖到」更接近明年11月美国总统大选。

「在此情况下，川普可能决定在接下来的几轮磋商采取强硬态度。这暗示即使市场对于谈判的预期本已温和，但结果仍可能相对令人大失所望。」

不过，随着中国谈判代表启程赴美，亚洲股市今天受到一些迫切所需的买气加持。

香港股市结束周末长假开市，由于休假期间发布的美国就业数据缓和美国经济衰退疑虑，并维持美国降息预期，因此今天交易未受港府新颁布禁蒙面法引发抗争冲突再起影响，收盘小涨0.3%。

上海股市也从十一国庆长假结束后恢复交易，收盘同样上涨0.3%。

东京股市今天收高1%，雪梨收涨0.5%，新加坡和威灵顿股市皆收高0.4%，首尔股市收盘劲扬1.2%，台北股市收涨0.8%，马尼拉和雅加达股市双双收红。

© 2019 AFP