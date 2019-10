广告 继续浏览后续

(法新社巴黎7日电) 「第五元素」(The Fifth Element)法国名导卢贝松(Luc Besson)今天否认强暴年轻女星或对她们下药,这是他被控性侵后,首度公开谈及此事。

女星珊德范罗伊(Sand Van Roy)宣称卢贝松在长达两年时间内多次强暴她,巴黎检方2月间因罪证不足宣布不予起诉,但在珊德范罗伊提出指控后,法官4日重启调查。

28岁的珊德范罗伊是9名宣称遭卢贝松性侵或性骚的女星之一,曾在卢贝松执导电影「终极杀阵5」(Taxi 5)和「星际特工瓦雷诺:千星之城」(Valerian and the City of a Thousand Planets)饰演小角色。

卢贝松坦承和珊德范罗伊交往,但说她是「幻想家」,「这件案子从头到尾都是谎言,我没强暴过那位女性,我这一生没强暴过女性」。

根据节录自他访谈的内容,卢贝松说:「我没恐吓过女性,没威胁过女性...我从来没像这位女子所说的对她下药,那是谎话。」

完整访谈内容将在明天播出。

