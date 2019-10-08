吉里巴斯渡轮沉没95死 调查报告：船长船员都喝醉

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（法新社威灵顿8日电） 吉里巴斯一艘超载渡轮去年在太平洋沉没，导致95人死亡，许多乘客因饥饿和失温等缓慢死亡，还有一名女性在生产时丧命。调查报告显示，当时船长和船员都喝醉了。

报告首度针对「布提拉维号」（MV Butiraoi）沉船事件发表官方说法。「布提拉维号」去年1月从诺诺乌蒂岛（Nonouti Island）出发，驶往吉里巴斯首都塔拉瓦（Tarawa），却在中途沉没。

报告详述导致沉船的一连串失误，也让外界一窥罹难者当时承受的恐惧。当局发出警报前，受害人已在广大海域失踪8天。

报告认定：「多数罹难者，即使不是全部，都因饥饿、脱水和失温死亡。」

报告写道：「有一人在最危险且极端状况下生产，并在生产时死亡。」

船难造成84名乘客和11名船员死亡。这是吉里巴斯历来最严重海难。吉里巴斯由33个环礁和礁岛组成，这些岛屿散布在相当于美国本土面积的区域。

英国广播公司新闻网（BBC News）报导，去年布提拉维号船上的102人当中，只有5名乘客和2名船员生还。这7名生还者搭乘一艘小型铝制船，历经10天海上飘流后被寻获。

报告还认定，船长和船员在工作期间广泛使用酒精，「让每个酒醉船员感到自大，以为自己有权力独自做决定」。

报告写道：「布提拉维号船长明显非常鲁莽，且不为船只、船员和乘客着想。」布提拉维号船长并未生还。

吉里巴斯政府原先仅提供鲜少关于船难状况或甚至罹难人数等细节，且起初还拒绝广泛发布报告。（译者：李宛谕/核稿：刘学源）

© 2019 AFP