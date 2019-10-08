土耳其扬言出兵叙利亚 欧洲忧IS卷土重来

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（法新社巴黎7日电） 欧洲列强今天警告土耳其勿一如先前扬言的出兵叙利亚北部，说土国若因美国决定撤军而出兵，将壮大武装团体伊斯兰国（IS）的士气，引发新难民危机。

土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）长久以来扬言出兵叙北，对他们视为恐怖组织的库德族民兵展开军事行动，放话说行动有可能「在无预警下于任何一晚展开」。

美国总统川普昨天表示将撤出驻扎叙北的美军，等同背弃与美并肩对抗IS的重要盟友、库德族民兵团体人民保卫军（YPG），土耳其军事行动看似箭在弦上。

美国防部试图跟土耳其干预行动切割，表示国防部跟总统已和土耳其说得很明白，美方不支持土耳其在叙利亚北部的军事行动。

不过，在土耳其在宣布「清剿」叙利亚「恐怖分子」计画后，被外界视为指的正是人民保卫军，欧洲各国政府旋即出面提出警告。

欧洲联盟警告，在叙利亚东北部展开军事行动将导致「大批」难民「流离失所」，并有可能「重挫」终结叙利亚8年内战的政治行动。

法国自2015年起接二连三遭受圣战士攻击，许多是受到IS启发或由圣战士宣称犯下。巴黎当局今天表示，库德族部队是叙国地面上攻打IS的主力，若对库德族发动攻击，恐推升逊尼派激进分子士气。

法国外交部指出，尽管IS已于7个月前丢掉在叙国的最后一处据点，这个组织「仍对我们国家安全构成严重威胁」，敦促安卡拉当局「避免执行任何」可能壮大极端分子声势的「计画」。

英国与德国也担忧，土耳其出兵攻打库德族恐瓦解针对IS的攻势。

在英国，伦敦当局表示，任何威胁「永久歼灭达伊沙（Daesh，伊斯兰国的阿拉伯语别称）」进展的「片面行动」，英方都存有疑虑，说保护英国公民安全是政府的首要之务。

在德国，政府发言人戴梅尔（Ulrike Demmer）说，叙利亚延烧多年的内战，土耳其也是受害者之一，有数以百万计的难民越过边界逃到土耳其。

但她说是在库德族协助下，伊斯兰国自封的「哈里发国」（caliphate）才得以瓦解，「不容危害叙利亚库德族在抗IS联军支持下所取得的任何胜利」。

© 2019 AFP