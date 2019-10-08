洋基3连胜横扫双城 抢下美联冠军赛门票

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（法新社明尼苏达州明尼阿波利斯7日电） 美国职棒大联盟MLB纽约洋基今天一路压制明尼苏达双城攻势，最终5比1拿下胜利，在季后赛第一轮以3连胜横扫对手，抢下美联冠军赛门票。

美国职棒5战3胜制的季后赛第一轮，洋基前两场比赛都夺胜，在系列赛取得2比0「听牌」优势。

今天的系列战第3战中，洋基在2局上半靠托瑞斯（Gleyber Torres）的阳春全垒打先驰得点。

3局上半洋基首名打者厄薛拉（Gio Urshela）挥出二垒安打，接下来两名打者虽然都未能建功，但贾德纳（Brett Gardner）在两出局后击出左外野方向安打，让洋基再添分数，以2比0领先双城。

洋基7局上半首名打者托瑞斯挥出二垒安打，葛雷戈里斯（Didi Gregorius）在1出局后击出右外野方向安打送回垒上队友，让洋基将领先扩大到3比0。

洋基先发投手塞维里诺（Luis Severino）今天投4局，有4次三振、2个保送，被击出4支安打无失分，后续上场投球的康利（Tommy Kahnle）、欧塔维诺（Adam Ottavino）、葛林（Chad Green）都力保不失，前7局打完握有3分领先。

闷了7局的双城，终于在8局下半靠罗沙里欧（Eddie Rosario）的阳春全垒打让得分开张，洋基换下投了1.1局的后援投手布里顿（Zack Britton），由「火球男」柴普曼（Aroldis Chapman）接替，他也不负球队所托，以99英里的四缝线速球三振对手，没有让双城再拿下分数。

9上洋基替补出赛的梅宾（Cameron Maybin）相中对手77英里的滑球，大棒一挥击出左外野方向阳春全垒打，下一棒的托瑞斯敲出二垒安打并盗上三垒，桑杰士（Gary Sanchez）也获保送，双城紧急换投仍在被葛雷戈里斯打出带有打点的一垒安打后才止血。

双城最后的反扑机会，无人出局1安打、1保送，一度看到反攻契机，但洋基柴普曼先三振喀卜勒（Max Kepler），葛雷戈里斯美技没收波兰科（Jorge Polanco）可能形成安打的球，柴普曼对上重炮克鲁兹（Nelson Cruz）拿下再见三振，洋基最终5比1拿下胜利。

洋基今天赢球，在美联季后赛首轮以3比0横扫双城，拿下美联冠军赛门票，是4个对战组合中，最先晋级分区冠军赛的队伍。

© 2019 AFP