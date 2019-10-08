炮轰太空人Z魔神 光芒保住晋级生机

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（法新社华盛顿7日电） 美国职棒大联盟MLB休士顿太空人今天派出「Z魔神」葛兰基先发，力求以3连胜抢下美国联盟冠军战门票，但坦帕湾光芒靠凯麦尔3分炮在内攻势棒打葛兰基，保住一线生机。

大联盟季后赛首轮，美联太空人对光芒的系列赛，太空人前两场比赛在魏兰德（Justin Verlander）、柯尔（Gerrit Cole）两大王牌投手领军下连拿两胜，今天赛前以2比0在5战3胜制系列赛「听牌」。

太空人靠阿图维（Jose Altuve）的阳春全垒打，在今天比赛的1局上半先驰得点，但凯麦尔（Kevin Kiermaier）在2下回敬3分炮逆转战局。

3下崔志万的阳春弹让光芒追加领先分数，光芒4下利用洛威（Brandon Lowe）全垒打在内的攻势再添4分，以8比1领先太空人。

太空人6局上半古瑞尔（Yuli Gurriel）的安打让球队追回两分，但光芒6下、7下各添1分，最终光芒以10比3大胜太空人，在系列赛扳回一城。

凯麦尔说：「绕垒的时候，我的双脚几乎没有感觉到地面，那真是很棒的感觉。」

凯麦尔提到说：「他们一直不肯用速球跟我对决，但被我逮中一个变速球，那感觉很棒，我们需要这样的感觉…。」

过去两季效力太空人的莫顿（Charlie Morton）今本季转到光芒，今天先发对上老东家，他投5局送出9次三振，有1个保送，被击出1支全垒打在内的3支安打，丢掉1分自责分，最后获得胜投，让他在季后赛球队面临背水一战时的战绩，提升为4胜0败。

谈到莫顿优异的表现，凯麦尔说：「没有什么能影响他，这对他来说，就像只是另一场比赛，我们得赢球，否则球季就结束了，你实在无法要求任何人能表现得比他更好。」

太空人今天的先发投手「Z魔神」葛兰基（Zack Greinke）今天只投3.2局，虽送出5次三振，仅1个保送，但被挥出3支全垒打在内的5支安打，丢掉6分都是自责分，最后吞下败投。

系列赛第4战，两队于当地时间8日，将继续在光芒主场对垒，光芒预计由卡斯蒂约（Diego Castillo）先发，迎战太空人王牌魏兰德。

© 2019 AFP