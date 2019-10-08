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美扩大贸易黑名单 中国20公安单位8公司入列（中央社华盛顿7日法新社）美国对中国的贸易黑名单扩大，商务部今天宣布，将中国公安部门20单位与8家公司行号列入实体清单，理由是北京以违反人权方式对待维吾尔人及其他少数族裔穆斯林。

根据商务部新增「实体清单」包括新疆维吾尔自治区公安厅及所属的19个单位，以及杭州海康威视数位技术公司等8家公司。

商务部指出：「这些实体已涉违反人权、在中国镇压行动中施虐、大规模任意拘押，以及利用高科技监控维吾尔族、哈萨克族和其他少数族裔穆斯林。」

美国官员表示，这项宣布与本周美中恢复贸易谈判无关。

在被列入实体清单后，公司与实体将被禁止在未经政府许可下，向美国企业采购零组件。

商务部先前已将华为科技公司及其逾百家附属事业列入实体清单。

杭州海康威视数位技术公司，市值420亿美元，号称是全球最大视频监控设备制造商。

人权团体表示，中国将约100万维吾尔人及其他族裔穆斯林，拘禁在新疆西部再教育营中。华府称这让人联想到早年纳粹德国的情景。

中国直到最近都否认有再教育营的存在，现在则宣称那是职业训练学校，是控制恐怖主义的必要手段，并谴责外界干预中国「内政」。（译者：纪锦玲/核稿：刘淑琴）

© 2019 AFP