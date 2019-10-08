美日签署贸易协议 深化农业和电子商务经济关系

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（法新社华盛顿7日电） 美国总统川普今天宣布，美国和日本签署两项贸易协议。他表示，这将深化美日在农业和电子商务方面的经济关系。

这两项协议上个月在纽约联合国大会（General Assembly）场边宣布。美国10日则将与中国重启令外界紧张的贸易谈判。

川普去年起发动的贸易战严重破坏美国农民的贸易关系，在中国的报复行动中，这些农民首当其冲。

然而，近几周来美国对中国的大豆出口量增加。

川普今天宣布新美日贸易协议时说：「对于我们两国来说，这些协议是一个巨大胜利。」

「我爱我们的农民和畜牧业者。我们一直为他们努力。」

依照这项协议，日本将削减牛猪肉等价值70亿美元美国农产品出口关税，同时缩减对美国大、小麦的采购加成利润。

华府则同意对价值4000万美元的日本农产品降低关税，并放宽对日本牛肉的关税配额（TRQ），允许日本在美国市场争取扩大市占率。

美日官员在另一项协议中也同意取消对影片、音乐和电子书等数位产品课税，并确保跨境资料传输无障碍。

日本官员上个月表示，华府承诺不会对日本汽车出口课徵关税，这是川普去年对主要贸易伙伴提出的威胁。（译者：叶俐纬/核稿：刘淑琴）

© 2019 AFP