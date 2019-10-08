联合利华宣示 2025年前减半塑胶用量

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（法新社海牙7日电） 英荷消费品生产商联合利华（Unilever）今天表示，2025年前将减半旗下产品使用的新塑胶量，从目前1年使用70万公吨塑胶，减半到低于35万公吨。

塑胶会污染陆地和海洋，跨国公司现在面临越来越大的减量压力，而旗下拥有多芬（Dove）清洁用品、Ben and Jerry's冰淇淋、马麦酱（Marmite）、立顿（Lipton）等400个品牌的联合利华不讳言，定下减量目标，某种程度是想吸引更具环保意识的年轻消费者。

联合利华执行长乔安路（Alan Jope）在声明中说：「塑胶有一席之地，但那一席不在环境之中。我们只能从塑胶循环的各个面向着手，快速行动、彻底行动，才能消灭塑胶垃圾。」

乔安路告诉英国广播公司（BBC），联合利华也想「贴近」年轻族群。

「我们真的赞同贴近年轻消费族群，也知道千禧世代与90后世代这些后浪，真的在乎决心、永续，以及他们正在购买的品牌和企业的行为。」

联合利华将减少35万公吨「原生塑胶」用量，其中10万公吨来自直接减少塑胶包装，例如制造可重复利用的包装或可补充包装、采用替代包装，或是完全不会用到塑胶的「裸卖」方式。

另25公吨减量目标则会从使用回收塑胶下手。

© 2019 AFP