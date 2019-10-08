联合国赤字逾2亿美元 成员国会费没到位

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（法新社纽约联合国总部8日电） 联合国秘书长古特瑞斯今天表示，联合国目前已出现2.3亿美元（约新台币70亿元）赤字，预备金可能在10月底用罄。为避免发不出员工薪水，秘书长下令采撙节措施。

根据法新社所取得资料，古特瑞斯（Antonio Guterres）在写给联合国秘书处3万7000名员工的信中指出，为确保员工薪资与福利给付，有必要采取非特定的「额外权宜措施」。

他写道：「就联合国2019年例行营运所需预算总额，目前会员国仅支付了其中的70%，也即在9月底已短缺2.3亿美元。10月底我们的预备金就可能消耗殆尽。」

为撙节费用，古特瑞斯提到延后一些会议及会谈，并减少服务项目，另外，也将约束官员非必要性出差，同时采行节约能源措施。

一位联合国官员在不具名情况下表示，早前古特瑞斯就要求会员国，今年增加对联合国捐献，以避免现金流问题，但会员国拒绝了。

古特瑞斯说：「维护我们财务健全的最终责任落在会员国肩上。」

若不包括支付维和部队营运费用，联合国2018年至2019年营运预算近54亿美元，其中美国贡献22%。（译者：纪锦玲/核稿：张晓雯）

© 2019 AFP