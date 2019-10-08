莫里纳延长赛牺牲打建功 红雀与勇士第5战定生死

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（法新社圣路易市7日电） 美国职棒红雀的老将莫里纳今天于延长赛挥出高飞牺牲打，让球队5比4击败勇士，两队在国联季后赛首轮以2比2战成平手。

美国职棒大联盟MLB季后赛首轮，国家联盟亚特兰大勇士与圣路易红雀5战3胜制的系列赛，勇士今天赛前以2比1领先红雀，取得「听牌」优势。

面临背水一战的红雀，1局下半就靠高史密特（Paul Goldschmidt）、欧苏纳（Marcell Ozuna）接连开轰，以2比0领先勇士。勇士虽在3上靠高飞牺牲打追回1分，但欧苏纳4下再度开轰，让红雀3比1保有2分领先。

5上勇士利用对手失误先要回1分，再靠阿比斯（Ozzie Albies）的两分打点全垒打超前，取得4比3领先。

8局下半两出局后，莫里纳（Yadier Molina）面对投手的第1个来球，就将那记92英里的二缝线速球，击成带有打点的一垒安打，让红雀扳平比数。9局两队都未添得分数，让双方以4比4平手的局面，将比赛进到延长。

比赛来到10局下半，首名打者王寇顿（Kolten Wong）挥出场地规则二垒安打，高史密特获故意四坏球保送，红雀在欧苏纳打击时靠对方野手选择，在1出局后攻占一、三垒，莫里纳再次把握机会，挥出左外野方向高飞牺牲打，最终靠着这支再见高飞牺牲打，红雀以5比4气走勇士，在系列赛扳成2比2平手。

生涯第93次在季后赛先发的莫里纳说：「我当时已锁定快速球攻击，恰巧来球落在红中位置，我们在最后一局的打击有出色的表现，我们也因此拿下胜利。」

在5战3胜制的系列赛打成2比2平手，两队将于9日在勇士主场，进行关键的第5战，届时赢球者将能晋级国联冠军战，红雀预计由弗莱贺提（Jack Flaherty）先发，勇士则以佛提尼威奇（Mike Foltynewicz）应战。

© 2019 AFP