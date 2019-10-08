表彰对天文学开创性贡献 3学者获诺贝尔物理奖

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（法新社斯德哥尔摩8日电） 加拿大裔美国籍物理学家皮博、瑞士天文学家梅尔和奎洛兹的研究让人类更加认识自身在宇宙中的位置，今天荣获2019年诺贝尔物理学奖。

瑞典皇家科学院（Royal Swedish Academy of Sciences）秘书长韩逊（Goran Hansson）在记者会中表示，皮博（James Peebles）的「理论研究发现对大霹雳（Big Bang）后，人类对宇宙如何演化的理解有重大贡献」，将获得一半奖金。

梅尔（Michel Mayor）和奎洛兹（Didier Queloz）1995年10月发现太阳系外绕行太阳般恒星运行的系外行星，将对分另一半奖金。诺贝尔奖奖金达900万瑞典克朗（约新台币2807万元）。

韩逊说：「他们的发现永远改变我们对这个世界的看法。」

皮博1960年代中期发展至今20多年的理论架构是「关于宇宙的当代想法基础」。

他利用理论工具和计算方法，将大霹雳后散发的辐射温度与其创造的物质量之间关系连结起来。他的研究显示，人类已知的物质，像是恒星、行星和人类本身只占了宇宙的5%，其他95%是「仍然未知的暗物质和暗能量」。

瑞典皇家科学院说：「这是现代物理学所面临的谜团和挑战。」

皮博是美国普林斯顿大学（Princeton University）爱因斯坦荣誉科学教授，梅尔和奎洛兹都是瑞士日内瓦大学教授。奎洛兹也在英国剑桥大学任教。

梅尔和奎洛兹1995年10月在法国南部的一座天文台利用专门订制的望远镜，观测到体积与木星相仿的气态行星飞马座51b（51 Pegasus b），在距离太阳约50光年外，绕行类太阳恒星飞马座51（51 Pegasi）。

韩逊指出，这样的发现「开启了天文学革命」，此后天文学家在银河系内发现超过4000颗系外行星。

© 2019 AFP