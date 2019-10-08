诺贝尔物理学奖 瑞士师徒得主直呼不可思议

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（法新社日内瓦8日电） 今天荣获诺贝尔物理学奖的瑞士科学家梅尔和奎洛兹表示，这项肯定「简直不可思议」。

梅尔（Michel Mayor）和奎洛兹（Didier Queloz）因「发现太阳系外绕行太阳般恒星运行的系外行星」，共同获得本届诺贝尔物理学奖900万瑞典克朗（约新台币2807万元）奖金的一半。

两人透过日内瓦大学（University of Geneva）发布声明表示，那是他们「生涯中最令人兴奋的发现」，且「获颁诺贝尔奖简直不可思议」。

梅尔和奎洛兹在1995年10月6日首度发现绕行太阳般恒星运行的系外行星时，梅尔是日内瓦大学教授，奎洛兹则是他指导的博士班学生。日内瓦大学表示，他们的发现「宛如一枚炸弹在天体物理学界引爆」，「掀起天体物理学的革命」。

两人发现的第一颗系外行星命名为「飞马座51b」（51 Pegasi b）。至今已被确认的系外行星约有2000颗。

日内瓦大学校长佛鲁基格（Yves Fluckiger）也为今天的得奖消息喝采。他在声明中说：「这是对梅尔和奎洛兹成就的绝佳肯定。这证明了他们的科学程序品质和两人的严谨度，也证明他们超越常规思考和探究的创造力和能力，这也是一些最伟大发现的来源。」

© 2019 AFP