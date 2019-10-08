1年逾9亿元 暴龙与劳瑞续约

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（法新社多伦多7日电） 体育电视频道ESPN今天报导，美国职篮NBA冠军队多伦多暴龙阵中，5度入选明星赛的劳瑞（Kyle Lowry），同意球队1年3100万美元（约新台币9.63亿元）的延长合约。

ESPN根据经纪人巴特斯坦（Mark Bartelstein）所言做出的报导，此举将使劳瑞不会进到明年7月的自由球员市场，而33岁的劳瑞现有合约的最后一季，年薪将是3340万美元（约新台币10.38亿元）。

这份合约是NBA将满34岁，或年纪更大的老将，薪水最高的一份合约。

留下劳瑞，暴龙将保有卫冕总冠军的核心阵容，暴龙先前满心期待却遭遇挫败，因为他们失去转战洛杉矶快艇，今年总冠军赛最有价值球员（MVP）的雷纳德（Kawhi Leonard）。

暴龙今年预期将会更加倚赖上一季的最佳进步奖得主西雅坎（Pascal Siakam），他们也还有西班牙明星中锋贾索（Marc Gasol）及伊巴卡（Serge Ibaka）等人在阵中，但他们的合约将在本季到期。

东区因为有密尔瓦基公鹿、费城76人等顶级强队威胁暴龙王座，将使暴龙要重返季后赛相形困难，因此暴龙保有交易劳瑞的选择权。

劳瑞是美国2016年拿下里约奥运金牌的成员之一，上季在他第12年的NBA生涯，平均每场比赛可获14.2分、4.8篮板、和生涯新高的8.7助攻，另有1.4抄截。

2009年劳瑞被曼菲斯灰熊交易到休士顿火箭，之后在2012年被交易到暴龙。（译者：李晋纬/核稿：陈昱婷）

© 2019 AFP