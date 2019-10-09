中国出借泰国猫熊猝死 死因是心脏衰竭

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（法新社北京9日电） 中国出借给泰国的19岁公猫熊「创创」上月16日猝死，引发中国网友质疑园方照料不当。中国当局指出，派遣专家团队前往泰国清迈动物园后，验尸结果显示，创创因为心脏衰竭而死。

公猫熊「创创」2003年10月被送进清迈动物园，9月16日吃完竹子后突然死亡。创创和另一头母猫熊「林慧」一起生活在园中，它们被安置在有空调的围栏内。一般来说，圈养的猫熊寿命可达30岁。

这两头猫熊由四川成都出借，是北京「猫熊外交」的一环，原应于2023年返还中国。

创创之死登上中国社群平台新浪微博（Weibo）热搜话题，网友纷纷讨论创创猝死的「可疑状况」。有人批评清迈动物园给它吃较硬的成熟竹子，但网传照片中的猫熊是否为创创仍有待厘清。

中国国家林业和草原局昨天在微博帐号发文指出，解剖验尸完成后，泰国与中国专家组成的联合调查小组「一致」认为，创创身上没有外伤，气管也没有异物，死因是「慢性心脏衰竭急性发作」导致全身器官缺氧。

清迈动物园负责人乌提柴（Wutthichai Muangmun）告诉记者，创创死前在做它最爱的事：吃竹子。（译者：侯文婷/核稿：陈彦钧）

© 2019 AFP