北韩再试射飞弹 欧洲促落实制裁

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（法新社纽约联合总部8日电） 联合国安全理事会就北韩最新的飞弹试射举动举行闭门会议，安理会部分欧洲成员国今天呼吁对北韩严格实施国际制裁。

据法国大使黎维埃（Nicolas Riviere）宣读的声明指出：「国际制裁必须持续实施并完全且严格地执行。」

与法国一起发表声明的国家，还有比利时、德国、波兰、英国与1月才成为安理会一员的爱沙尼亚。

声明说：「这些挑衅行动…破坏区域安全与稳定，显然违反联合国安理会决议。我们敦促朝鲜民主主义人民共和国（DPRK）真诚地与美国展开有意义的协商。」

北韩驻联合国大使金松（Kim Song，译音）今天罕见与媒体交谈，他批评欧洲听从华府授意来举行这场安理会会议。

金松说：「美国与其同伙应记住，若现在在联合国安理会提出攸关我国自卫措施的议题，只会进一步（激励）我们捍卫主权的愿望。」

美国与北韩5日在瑞典重启停滞的核子会谈，但北韩2日从海基平台试射一枚潜射弹道飞弹，不但是一连串试射行中的最新一起，也最具挑衅性。

北韩代表团5日与美国官员在斯德哥尔摩见面，但随后就走人，声称会谈破局，「没有谈出任何成果」。

© 2019 AFP