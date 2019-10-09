太空人王牌魏兰德挨轰 光芒延长战线决生死

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（法新社华盛顿9日综合外电报导）美国职棒太空人今天压出赛扬强投魏兰德这张王牌，不料他却挨了光芒打者两轰，光芒因此以4比1赢球，系列赛扳成2比2平手，双方将在最终的第5战，决定由哪队与洋基争美联冠军。

美国职棒大联盟MLB 5战3胜制的季后赛首轮，美国联盟休士顿太空人与坦帕湾光芒的系列赛，光芒在前两战遭太空人魏兰德（Justin Verlander）、柯尔（Gerrit Cole）两大王牌投手压制，连输两场后面临再输就淘汰的窘境。

但第3战回到主场，光芒打线复苏，棒打太空人「Z魔神」葛兰基（Zack Greinke），以10比3扳回一城，今天面对只休息3天的魏兰德，光芒打线也毫不客气。

魏兰德今天用了85球，只投3.2局，有5次三振、3个保送，被击出2支全垒打在内的7支安打，丢掉4分都是自责分，在球队输球后承担败投。

1局下半，光芒的范姆（Tommy Pham）从魏兰德手中敲出阳春全垒打，让球队先驰得点，接着崔志万获保送、贾西亚（Avisail Garcia）击出安打，两出局后狄阿诺（Travis d'Arnaud）、温铎（Joey Wendle）连续两支安打都带有打点，首局打完光芒就以3比0领先太空人。

光芒进攻上虽在2、3两局未再添分数，但都曾攻占得点圈，给魏兰德不小压力，守备上还在4局上半有美技演出，挡住太空人直闯本垒的快腿阿图维（Jose Altuve）力保不失。

因为精彩守备气势高涨的光芒，下个半局首名打者阿达梅斯（Willy Adames）将魏兰德的滑球一棒轰出中外野全垒打大墙，两出局后崔志万再获保送，也让太空人换下魏兰德，这局打完，光芒以4比0领先光芒。

太空人打者闷了7局没能打下分数，直到8上才靠齐里诺斯（Robinson Chirinos）的阳春炮打破鸭蛋。

之后两队都未再添得分数，最终光芒以4比1击败太空人，系列赛在先连吞2败后连拿2胜，将战线延长到第5战决一生死。

两队接下来将在当地时间10日，在太空人主场进行系列赛第5战，赢球的一方将可晋级美联冠军赛，与直落3横扫明尼苏达双城，率先晋级的纽约洋基争夺美联冠军。

© 2019 AFP