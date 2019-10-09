研发锂电池先驱 美英日学者获诺贝尔化学奖

广告 继续浏览后续

（法新社斯德哥尔摩9日电） 诺贝尔化学奖今天揭晓，3位得主分别是美国固态物理学家古德诺、日本研究员吉野彰和英国学者惠廷安，他们因研发锂离子电池对人类贡献卓着，获得这项殊荣。

锂离子电池是促成智慧型手机当道，以及人类社会摆脱化石燃料的关键。

瑞典皇家科学院（Royal Swedish Academy of Sciences）指出，古德诺（John Goodenough）高龄97岁，是诺贝尔奖历来最年长得主，他将与吉野彰（Akira Yoshino）及惠廷安（Stanley Whittingham）共同均分900万瑞典克朗（约新台币2807万元）奖金。

诺贝尔奖评审团表示：「这种轻量、可重复充电且电力强大的电池，如今应用广泛，从行动电话至笔记型电脑以迄电动车…（并且）也能储存相当数量的太阳能与风力发电，让无化石燃料社会成为可能。」

评审团说：「自锂离子电池1991年首度问市以来，已彻底改变了我们的生活」，并说他们为「人类带来极大益处」。

1970年代石油危机期间，惠廷安寻觅替代性能源，发现一种方法可运用锂的势能。锂是非常轻的金属，可漂浮在水面上。

他研发一款部分由锂构成的电池，利用锂的自然释放电子特性传递能量，但电池太不稳定无法使用。

古德诺以惠廷安的原型为基础，改采取不同的金属化合物，电池势能增加了一倍，达到4伏特。

他的这项研发，为日后发展出电力更强且更持久锂离子电池奠定了基础。

1985年，吉野彰使用一种储存锂离子的碳基材料，最终研发出商业上可行的锂离子电池。

3人研发成果造就前所未有的电力最强大、轻量且可重复充电的锂离子电池问世。

当被问到他是那种类型的研究人员时，吉野彰在东京记者会上说，一个优秀科学家须具备两个特质，「其一是得有个灵活的头脑，随机应变，其次是不屈不挠，持之以恒且永不放弃。」

现年71岁的吉野彰目前是东京旭化成公司（Asahi Kasei Corporation）研究员，且是日本名古屋名城大学（Meijo University）教授。

古德诺目前在美国德州大学奥斯汀分校（University of Texas at Austin）任教。

现年77岁的惠廷安则是纽约宾安顿大学（Binghamton University）教授。

© 2019 AFP