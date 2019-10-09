美国南部边界大肆拘捕移民 过去12个月近百万人

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（法新社华盛顿8日电） 美国边境当局官员今天表示，过去12个月边防人员在接壤墨西哥的南部边界，逮捕或阻挡近一百万无证移民，创逾10年以来人数之最。

美国海关与边境保护局（U.S. Customs and Border Protection）代理局长摩根（Mark Morgan）指出，2019年财政年度（2018年10月至2019年9月），美墨边界无证移民遭逮捕人数的高峰在今年5月，超过14万4000人被捕。

摩根还说，无证移民遭逮捕人数低峰为今年9月，略逾5万2000人。

摩根在白宫简报时指称，海关与边境保护局持续与外国伙伴合作，尤其是墨西哥、萨尔瓦多、瓜地马拉及宏都拉斯，以共同处理这项区域危机。

这些激增的逮捕人数，主要来自中美洲移民，他们为逃离国内贫穷及暴力，连同大群团体及家庭成员，成群结队从墨西哥边界跨入美国以寻求庇护。

美国总统川普的政府已加强努力防堵来自宏都拉斯、瓜地马拉及萨尔瓦多的大批移民，除了要求墨西哥阻止他们过境，也规定他们要在首个入境国家寻求庇护，亦即瓜地马拉或墨西哥。

摩根也指出，大约114公里长的边界围墙已经建造完成，预计2020年底前会盖完总长约724公里的边墙。但他坦言，取得土地及徵收土地会是件难事。（译者：陈正健/核稿：陈彦钧）

© 2019 AFP