贸易战影响 美国全球竞争力落居第2

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（法新社日内瓦8日电） 世界经济论坛（WEF）今天公布2019年全球竞争力报告（The Global Competitiveness Report 2019），美国不敌新加坡落居第2，部分肇因于总统川普发动的贸易战。

世界经济论坛1979年起年年发表全球竞争力报告，评估经济体的生产力和长期成长。

今年的报告指出，美国虽「仍是创新强国」，但出现些许麻烦迹象。

世界经济论坛社经议题部门主管札希迪（Saadia Zahidi）评论川普政府关税冲击时表示，没有「确切数据」可以显示美国对多个经济伙伴施加关税带来的冲击，因为与整体贸易相比，受影响的产品有限。

但她在日内瓦告诉记者，投资美国的「情绪」「近来持续减退」。

「那最终会冲击到长期投资，影响决策者的思维，也会冲击美国的非美国人企业领袖观点，因此长期来说，确实有关系。」

除了根据实际经济数据，世界经济论坛的竞争力报告有部分是透过主管调查得来。

报告从基础建设、健康、劳动市场、金融体制、公共制度品质与经济开放程度等面向评估竞争力，再以0到100分评分。

新加坡在100分中拿到84.8分。世界经济论坛指出，世界前几大经济体贸易战导致贸易转移，新加坡因而得利。

美国去年拿到85.6分，今年退步到83.7分。（译者：郑诗韵/核稿：徐睿承）

© 2019 AFP