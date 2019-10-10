为撤军决定辩解 川普：诺曼第战役库德族没帮忙

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（法新社华盛顿9日电） 美国总统川普今天说，面临土耳其军事行动的叙利亚库德族没有「在诺曼第战役帮助我们」，为他撤军让土耳其得以出兵而广遭批评的决定辩护。

美国先前与库德族部队并肩作战，对抗在叙利亚攻城掠地的伊斯兰国（IS）。川普说，库德族部队是「为了他们的土地奋战」。

他说：「如同有人今天在一篇铿锵有力的文章中所述，他们没有在二次世界大战帮助我们，举例来说，他们没有在诺曼第战役协助我们。」

川普提到的似乎是保守派网站Townhall一名专栏作家所写的文章，这个网站支持川普将美军撤出叙利亚北部战线，让土耳其得以展开军事行动。

白宫6日突然宣布撤军后，川普遭到共和、民主两党猛烈炮轰。

川普说，库德族「在那协助我们是为了保卫自己的领土，这是另外一回事」。

他又说：「就弹药、武器、金钱与军饷而言，我们投注大量资金在协助库德族上。话虽如此，我们还是很喜欢库德族。」

在抗伊斯兰国（IS）国际联军中担任美国特使的麦格克（Brett McGurk）曾对川普这番说法提出质疑。他说，我们「提供的武器很少」，且「几乎所有维稳经费都是来自联军」。

© 2019 AFP