国民逆转胜道奇 晋级国联冠军赛

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（法新社洛杉矶9日电） 美国职棒大联盟MLB华盛顿国民今天在国家联盟季后赛首轮第5战中靠两 阳春炮将比赛逼进延长赛，再靠肯德瑞克满贯炮轰垮洛杉矶道奇，以3胜2负成绩晋级国联冠军赛。

今天比赛前半段，道奇以3比0领先，国民8上以两支阳春全垒打炮轰道奇后援的赛扬强投克萧（Clayton Kershaw），将比分追平，之后两队没有得分，让比赛进到延长。

10局上半，国民伊顿（Adam Eaton）获得保送，伦登（Anthony Rendon）再击出场地规则二垒安打，下一棒的苏铎（Juan Soto）获故意四坏球保送，肯德瑞克（Howie Kendrick）在满垒情况下，将道奇后援投手凯利（Joe Kelly）97英里的四缝线速球轰出中外野全垒打大墙，靠着这支满贯炮，国民后来居上取得7比3领先。

道奇10下没有添得分数，国民以7比3赢球，在与道奇的系列赛以3比2胜出，闯进国联冠军赛，接下来将与红雀争夺国联冠军及前进世界大赛的门票。

今天面对国民先发投手史特拉斯堡（Stephen Strasburg），主场作战的道奇1局下半靠曼西（Max Muncy）的两分炮、2下耶南德兹（Enrique Hernandez）的阳春全垒打，在前5局打完以3比0领先。

国民直到6上才靠伦登、苏铎两支安打串连要回1分，8上面对道奇投手克萧，伦登、苏铎接连轰出阳春弹将比分扳平，逼得道奇再派出前田健太登板，在他连飙3次三振后才稳住局势。

圣路易红雀稍早在国联季后赛首轮第5战，靠1局上半狂扫10分，终场以13比1痛击亚特兰大勇士，并以系列赛3比2的成绩率先晋级国联冠军赛。

© 2019 AFP