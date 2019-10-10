墨西哥原住民气承诺跳票 掳走市长游街示众
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（法新社墨西哥拉斯马加里塔斯9日电） 官员今天表示，墨西哥南部一群愤怒的农民为表抗议，今天闯入市政厅，掳走市长后，让他坐在皮卡车的后车斗游街示众。
事发在昨天，东部奇亚帕斯州（Chiapas）拉斯马加里塔斯市（Las Margaritas）托霍拉瓦尔人（Tojolabal）原住民部落有数十人手持棍棒，闯入市长办公室。
目击者告诉调查人员，这群人捆绑市长艾斯坎登（Jorge Luis Escandon）后推他到室外，把他绑在皮卡车的后车斗，接着载着他游街数十公尺，直到警方与公务人员介入才解开艾斯坎登。
艾斯坎登没有大碍，但他指控这群人试图勒索。
他告诉法新社：「大概50或60人开着3辆皮卡车闯进来，手持棍棒，盘算着要绑架市府官员之后勒索，以遂其一直以来的心愿：拿钱。」
州检察官表示，这群人希望他们的圣利塔温室种植区（Santa Rita El Invernadero）享有更多公共资源，包括直接现金转帐等等。
福斯新闻则引述墨国媒体说，这群农民要求艾斯坎登兑现修筑道路的选举支票。
有12人在混乱中受伤，11人被捕。
拉斯马加里塔斯位于墨西哥与瓜地马拉边境，人口2万。
© 2019 AFP