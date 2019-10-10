布达佩斯市长瞎扯好莱坞众星挺连任 惹恼史嘉蕾乔韩森

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（法新社布达佩斯9日电） 匈牙利首都布达佩斯市长竞选文宣擅用「黑寡妇」史嘉蕾乔韩森（Scarlett Johansson）等明星肖像，引来好莱坞众星不满，史嘉蕾乔韩森今天否认相挺。

Bors报上月报导，史嘉蕾乔韩森曾称赞布达佩斯现任市长塔洛斯（Istvan Tarlos）。

Bors报刊登史嘉蕾乔韩森前来布达佩斯拍摄「黑寡妇」（Black Widow）期间，在市长官邸与塔洛斯的合照，还说她对塔洛斯以及塔罗斯连任的雄心「评价很高」。

塔洛斯希望在13日的投票中赢得连任。

但34岁的史嘉蕾乔韩森今天对法新社发出声明说，她当时只是和塔洛斯分享「对布达佩斯好客、美丽和魅力的诚挚感谢」。

史嘉蕾乔韩森声明写道：「有别于多个媒体报导，我并未在即将到来的市长选举支持塔洛斯市长。」

塔洛斯竞选团队后来又在文宣印上威尔史密斯（Will Smith）、麦特戴蒙（Matt Damon）、安洁莉纳裘莉（Angelina Jolie）等人的照片以及众星对布达佩斯的赞美话语，和好莱坞梁子越结越深。

裘莉的经纪公司在Index.hu news-site网站上表示：「裘莉女士或任何公关并未发表或允许任何文字、肖像在匈牙利用作政治用途。」

塔洛斯后来对地方媒体否认参与报导或文宣制作。（译者：郑诗韵/核稿：徐睿承）

© 2019 AFP