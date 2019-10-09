拜登首度表态主张弹劾川普

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿9日电） 美国民主党总统初选声势最高的参选人拜登今天首度表示，总统川普应遭到弹劾。这位前任副总统说，川普「背叛国家」，违反就任总统的誓言。

拜登（Joe Biden）在新罕什尔州的竞选活动中告诉支持者：「为了维护宪法、我国的民主和我们起码的正派风气，他应该遭到弹劾。」

民主党多人竞争在2020年总统大选挑战共和党的川普，拜登一直获看好，如今声势和联邦参议员华伦（Elizabeth Warren）并列领先。川普曾一再指控拜登贪腐，但未提出任何证据。

拜登批评川普说：「他大肆破坏宪法，我们不能放过他。」

这番话显示拜登的立场变得大为强硬。即使川普先前遭踢爆曾要求乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）调查不利拜登和他在乌克兰工作的儿子的资料，拜登原本对弹劾川普一事表现得比其他大多数民主党参选人节制。

不过，在白宫昨天宣布不会配合国会众议院民主党领袖上个月发动的弹劾调查后，拜登开始出重手，严词指控川普说：「他认为可以让整个美国政府堕落，用来拓展他的个人政治需求。」

川普被控滥权，在通电话时对泽伦斯基施压，把提供乌克兰援助与调查川普父子一事挂钩。拜登针对此事说：「他甚至挟制国会和国会拨给外国的援助，以遂个人政治需求。」

© 2019 AFP