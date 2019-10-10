死了也不放过维吾尔族 中国根除身分认同靠破坏墓园

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（法新社新疆沙雅县9日电） 倡议人士表示，中国为了根除新疆维吾尔族的身分认同，破坏维族家庭世世代代下葬的墓地。

法新社与非营利组织Earthrise Alliance分析卫星影像发现，中国政府从2014年开始挖掘并移平至少45个维吾尔族墓园，过去两年就有30个墓园消失。

法新社记者在沙雅县3处毁坏的墓园看到入土的遗骨被弃之不顾。其他墓园则见坟墓沦为砖堆四散空地上。

当局提出的理由五花八门，从都市开发到将老旧坟墓「标准化」，都是这些墓园被破坏或拆迁的原因。沙雅县文化局副局长卡思慕（Kadier Kasimu）表示：「新墓地标准化、干净，对居民来说也很方便。」

海外维吾尔族人则表示，破坏墓地是国家镇压行为之一，目的在控制他们的生活。

东突厥斯坦国族觉醒运动（ETNAM）创办人胡达亚尔（Salih Hudayar）曾祖父安葬的墓地遭到拆毁。他说：「这全都是中国的行动之一，要有效根除任何关于我们身分的证据，并有效地让我们成为汉人。」

他说：「这就是为什么他们要破坏所有这些历史遗址、这些墓园的原因，目的在让我们跟我们的历史、我们的父执辈，以及我们的祖先失去连结。」

据估计，新疆约100万大多是穆斯林的少数族群，遭当局以打击宗教极端主义及分裂主义为名，送入再教育营。获释者则遭当局以家访，禁止蓄胡和穿戴面纱等名义，受到严密监控及管制。

研究维吾尔族文化的伦敦大学亚非学院（SOAS）教授哈里斯（Rachel Harris）表示：「破坏墓地是目前正在进行更广泛政策中的一大部分。从破坏清真寺、圣人陵墓到家庭墓园，这一切都是为了破坏人们与历史的关系、人们与他们居住土地的关系。」

尽管国际对中国对待维族方式的批评声浪升高，北京当局仍抱持违抗态度。美国本周表示，将对涉嫌违反人权的官员采取签证限制措施，并将28间被控违反人权的中国企业列入黑名单。

© 2019 AFP