法网最高龄冠军吉梅诺辞世 享寿82岁

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（法新社马德里9日电） 西班牙网球协会今天宣布，公开赛时代最高龄的法国公开赛男单冠军吉梅诺（Andres Gimeno）与世长辞，享寿82岁。

吉梅诺最大的成就是1972年在34岁时赢得法网冠军，他也曾在1969年打进澳洲公开赛决赛，并在1970年挺进温布顿网球锦标赛4强。

法新社报导，西班牙网球协会（RFET）的声明指出：「西班牙网坛的指标性人物之一吉梅诺，与病魔缠斗多时，今天在巴塞隆纳辞世，享寿82岁。皇家西班牙网球协会想向他的家人与亲属表达哀悼。」

世界排名第2的西班牙名将纳达尔（Rafael Nadal）在推特表示，吉梅诺是西班牙网坛的「先驱」。

他在推文中写道：「我刚获知吉梅诺辞世的噩耗。毫无疑问他是西班牙网坛的先驱，是一名伟大的运动员。谨向他的家人表达诚挚的哀悼。愿逝者安息。」

吉梅诺生涯得过44座冠军，1958年到1960年与1972 年到1973年曾代表西班牙参加台维斯杯（Davis Cup）。他是在2009年进入国际网球名人堂（International Tennis Hall of Fame）。

曾赢得温布顿与美网冠军的美国传奇名将史密斯（Stan Smith）称吉梅诺是「勤奋不懈的竞赛者」。

现为国际网球名人堂主席的史密斯说：「我曾在一些大型比赛对上他，这点我可以保证。大多数时候，我记得吉梅诺是很好的人。无论是败给他或击败他，很难不喜欢吉梅诺。」

© 2019 AFP