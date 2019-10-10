红雀首局攻10分定胜负 轰垮勇士晋级国联冠军赛

广告 继续浏览后续

（法新社亚特兰大9日电） 美国职棒大联盟MLB圣路易红雀今天在国家联盟季后赛首轮最终战的1局上半就攻下10分，为比赛胜负定调，最终以13比1轰垮亚特兰大勇士，率先抢下国联冠军战门票。

美国职棒5战3胜制的国联季后赛首轮，勇士、红雀在前4战你来我往各拿两胜，今天在勇士主场进行决一生死的第5战。

作客的红雀今天扮演「奥客」，在比赛第1个半局就挥出5支安打、1支高飞牺牲打，加上对方奉送的4个保送、1次失误，大举打下10分大局，让比赛胜负提前定调。

红雀在1上攻下10分，成为史上第1支在季后赛首局拿下10分的球队，追平2002年美联冠军赛的洛杉矶天使、1968年世界大赛的底特律老虎、1929年世界大赛的费城运动家（奥克兰运动家前身）3队所保持，季后赛单局最多得分纪录，但红雀是唯一没有挥出全垒打，就能在季后赛打下单局10分大局的球队。

2上红雀靠艾德曼（Tommy Edman）、迪隆（Paul DeJong）两支长打串连再添1分，3上再利用代打的贝德（Harrison Bader）及迪隆各挥出1支带有打点的安打，以13比0遥遥领先。

红雀今天比赛的前3局攻下13分，也是季后赛打完3局的最高得分纪录。

勇士先发投手佛提尼威奇（Mike Foltynewicz）在系列赛第2战先发7局0失分，但今天只投0.1局，就奉送对手3个保送，被击出3支安打，丢掉7分中有6分自责分，成为史上第1个在季后赛最多解决1名打者，就丢掉7分以上的投手。

接替佛提尼威奇的佛里特（Max Fried）投1.2局丢掉4分都是自责分，第3任投手杰克森（Luke Jackson）投0.2局丢2分，有1分自责分，完全压制不住红雀打线。

红雀今天赢球，以季后赛首轮3胜2负技压勇士，率先拿下国联冠军赛门票，国联冠军赛首战将在当地时间11日进行，红雀的对手将是洛杉矶道奇、华盛顿国民系列赛的胜方。

道奇、国民稍晚将在国联季后赛首轮的第5战对决，两队打完系列赛前4战，以2比2战成平手，今天将在殊死战决定最后一张国联冠军赛门票的归宿。

© 2019 AFP