动物标本多是雄性 可能和男性主导采集有关

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（法新社巴黎23日电） 一项新研究指出，在已确定性别的250万件动物标本中，雄性占比逾50%，即便一些物种的野外雌性数量比雄性多，雄性标本依然居多。研究者指出，这或许与标本采集员多为男性有关。

伦敦自然史博物馆（Natural History Museum）生命科学研究员古柏（Natalie Cooper）和同僚对不同国家5处馆藏、近250万件标本进行分析，其中包括历史超过百年的标本。

研究结果显示，尽管鸟类标本约有半数未确定性别，但在性别已确定的标本中，雄性占比高达60%。哺乳类动物方面，在性别已确定标本中，雄性哺乳动物的占比达52%。

古柏告诉法新社：「我们怀疑，这其中可以找到对雄性动物的偏见，因为从事科学的是人类，而人们对雄性动物天生有偏见。」

不过，研究团队对于动物标本中的雌雄比例历经130年不变仍感惊讶。

古柏指出：「在博物馆界，19世纪的采集员多为男性，尽管这个现象目前正在改变，相关领域至今仍以男性占多数。」

研究还显示，一些雄性动物确实较雌性体型硕大、外观抢眼，容易吸引采集员注意，但在另一些相反情况，或部分物种的雌性和雄性身上同样具有装饰部位，标本数的比例依然以雄性占优势。

古柏表示：「忽略雌性，我们就无法得知生命全貌。」她认为，增加女性采集员人数应有助消除目前动物标本「性别不平等」的情况。

这项研究刊登在「皇家学会报告生物科学版」（Proceedings of the Royal Society B）。（译者：陈韵聿/核稿：陈彦钧）

© 2019 AFP