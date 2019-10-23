北极冰川融化 俄海军发现5座新岛屿

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（法新社莫斯科22日电） 俄罗斯海军今天表示，北极偏远地区融冰之后，他们发现了5座新岛屿。

负责北方舰队的海军中将莫塞叶夫（Alexander Moiseyev）表示，他们在8月和9月的考察征途中发现这些尚未被命名的岛屿，它们过去潜藏在冰川之下。

领导远征的莫塞叶夫在莫斯科的记者会说：「主要的原因当然是冰川情况改变所致。」

「我们认为它们是主要冰川的一部分。融化、坍塌和气温改变导致这些岛屿露于眼前。」

联合国一份针对全球暖化的报告上月指出，2015年至2019年间冰川流失量，超越有纪录以来的任何5年。

随着气温上升打通北极航线，使得过去难以取得的矿产资源更容易开采，俄罗斯近年来也在北极建立一系列军事和科学基地。

俄罗斯今年夏季曾派出60人赴法兰约瑟地（Franz Josef Land）和新地岛（Novaya Zemlya）考察，团员包含俄罗斯地理学会（Russian Geographical Society ）的成员。这是首次由非破冰船的救援登陆艇前往。

考察团充气登陆艇遭遇海象攻击的影片，上月在网路上疯传。

北方舰队考察团指挥官克瑞特（Denis Krets）表示：「今年在法兰约瑟地考察的两个月，天气称得上温暖。我们很幸运能上岸，岛屿沿岸并非每年都没有冰。」

© 2019 AFP