印尼总统将公布新内阁名单 传竞选对手入列

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（法新社雅加达23日电） 印尼总统佐科威（Joko Widodo）今天将宣布新内阁名单，阁员可能包括他的竞选对手、亿万富豪兼新创公司共同创办人与国际米兰（Inter Milan）前老板索赫。

佐科威在4月选举击败前军方将领普拉伯沃（Prabowo Subianto），获得另一任印尼总统任期。普拉伯沃曾遭控侵犯人权。

印尼总统竞选期间战况激烈，受到网路假新闻干扰，普拉伯沃也声称政府举行有「大规模系统性舞弊」的选举，在选后引发致命暴动，造成至少9人死亡。

不过，两人之后在看似友好的公开会议上同台，68 岁的普拉伯沃21日暗示，他跟所属的大印尼行动党（Gerindra）另一名党员获命担任政府要职。

大印尼行动党高层向法新社表示，普拉伯沃有可能出任国防部长一职。佐科威尚未证实任何部长人选。

国际特赦组织（Amnesty International）警告不要任命普拉伯沃担任高阶公职，印尼分会主任乌斯曼（Usman Hamid）说，如果普拉伯沃获任命，「这对印尼人权而言将是黑暗的一天」。

普拉伯沃是印尼已故独裁者苏哈托（Suharto）的前女婿，他被控在1998年拉下苏哈托政权的大规模街头示威爆发前侵犯人权，包括绑架数名亲民主运动人士并导致他们失踪，但他从未因此遭起诉。

外界普遍预期，前世界银行（World Bank）执行董事穆里亚尼（Sri Mulyani Indrawati）将续任财政部长。

叫车服务新创公司Gojek的35岁共同创办人纳迪姆（Nadiem Makarim）21日告诉记者，他被钦点担任某个部长职，但他没有透露确切职位。

前义大利足球俱乐部国际米兰（Inter Milan）老板、同时也是媒体大亨兼2018年亚运筹备委员会主席的索赫（Erick Thohir）也可能入阁。

© 2019 AFP