太空人高层言语骚扰女记者 MLB展开调查

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（法新社休士顿22日电） 美国职棒大联盟MLB休士顿太空人球团高层，被控在休息室对一群女记者语带脏字咆哮有关球员奥苏纳的言论，对此MLB今天宣布将展开调查。奥苏纳曾因涉嫌家暴遭禁赛。

太空人球团副总经理陶布曼（Brandon Taubman）承认，在太空人19日庆祝拿下美联冠军、闯进世界大赛时，自己对3名女记者大吼有关自家救援投手奥苏纳（Roberto Osuna）的言论。

根据「运动画刊」（Sports Illustrated）报导，陶布曼当时自己转过头，对配戴象徵反家暴紫手环的女记者大吼6次：「感谢老天，我们有奥苏纳。我真天杀的（F开头脏字）开心我们有奥苏纳。」

陶布曼今天在声明中表示：「我的言论既不专业也不适当。」

「运动画刊」报导详述当天事发经过，陶布曼今天针对自己19日的失态致歉，但否认自己对家暴问题的「姑息态度」。

MLB表示：「家暴是极其严重的问题，棒球界每个人做任何事都必须谨慎，不论有意与否，不要从事可能会被解读是在降低家暴严重性的行为。」

「我们透过『运动画刊』文章得知这件事，太空人球团对『运动画刊』的事件描述有异议，MLB将面谈涉事人员再做评论。」

奥苏纳据传在2018年因殴打女友，而遭禁赛75场。他与女友育有一名3岁儿子。尽管禁令缠身，他还是被太空人从多伦多蓝鸟队签下。（译者：吴升鸿/核稿：陈昱婷）

© 2019 AFP