料英脱欧歹戏续拖棚 亚股走跌英镑挫

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（法新社香港23日电） 英国首相强生的脱欧案未能获国会支持，引发新一波不确定性，国际汇市英镑持续下挫，亚洲股市今天也走低，投资人在最近一波上扬后开始缩手。

美中贸易谈判静悄悄之际，市场注意力移转到西敏寺英国国会情势发展，强生（Boris Johnson）的重要表决一胜一败，下议院今天以329票赞成、299票反对通过「退出协议法案」二读表决，这是强生政府首次胜利。不过，强生想要加速立法的时程动议以308票赞成、322票反对遭否决。

这意味强生不太可能在10月31日兑现承诺，完成英脱欧程序，而强生年底前提前举行国会大选的可能性也升高。

各界现在预期欧盟领袖将建议再次展延脱欧日程，分析家说，如果举行全国大选，强生将把延期脱欧责任归咎于反对派国会议员。

英脱欧可能再次展延，导致汇市英镑受挫，今天最低来到1.2843美元兑1英镑；由于英国有望避免痛苦的无协议脱欧，本周稍早英镑突破1.3美元关卡，为5个月以来首见。

亚洲主要股市的表现，香港股市下跌0.5%，东京股市微幅上涨，新加坡股市跌0.6%，首尔股市跌0.3%，台北、马尼拉与雅加达股市也都下挫。（译者：纪锦玲/核稿：张晓雯）

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