玻利维亚总统大选涉舞弊 反对派号召全国罢工

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（法新社拉巴斯22日电） 玻利维亚延迟公布的选举结果似让长期执政的总统莫拉莱斯（Evo Morales）赢得另一个任期后，引发民众激烈抗议，反对派今天呼吁全国大罢工。

玻利维亚最大城市圣克鲁斯（Santa Cruz）今天零时开始的罢工行动，在6个地区的公民社会组织代表响应下扩大，「持续罢工到民主与公民意志获得尊重为止」。

20日大选的初步结果显示，莫拉莱斯得票率小胜反对派候选人梅沙（Carlos Mesa），将举行第2轮投票决胜负。

然而，玻利维亚当局延迟公布的选举结果却显示，莫拉莱斯得票率领先对手近10个百分点，达直接胜选门槛，激怒反对派支持者。

美洲国家组织（Organization of American States）监督人员说，当局延迟公布的选举结果，「和初步结果走向南辕北辙，变化令人难以解释」，还说初步结果「清楚显示需要举行第2轮选举」。

玻利维亚政府今天要求美洲国家组织「尽快」审查计票程序。外交部长帕里（Diego Pary）告诉记者，政府已要求美洲国家组织「派遣委员会，检验整个官方计票程序」。

同时间，力挺现任总统莫拉莱斯的劳工与农民工会伞状组织CONALCAM，也呼吁会员捍卫官方选举结果。CONALCAM旗下一个工会的领导人瓜拉奇（Juan Carlos Guarachi）说：「我们将走上街头，强烈捍卫民主玻利维亚人的选票。」

根据选后初步计票结果显示，莫拉莱斯以45%得票率领先梅沙的38%，代表2006年执政迄今的莫拉莱斯必须首度透过决选决胜负。

不过，官方在没有解释且延宕许久后，昨晚公布95%开票结果，显示莫拉莱斯得票率46.85%，领先梅沙的36.73%。虽然莫拉莱斯没能拿下过半选票，但他的得票已逾40%且超过梅沙10个百分点，可在第一轮投票直接胜出。

这样的结果激怒2001到2005年担任总统的梅沙，指控莫拉莱斯与最高选举法庭（Supreme Electoral Tribunal）勾结，对选举结果动手脚，以避免进入第2轮决选。

© 2019 AFP