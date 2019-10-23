瑞典智库：气候变迁加剧冲突

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（法新社斯德哥尔摩23日电） 瑞典智库斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）今天公布报告指出，气候变迁对当前及未来的和平建设构成严峻挑战，并且可能加剧冲突。

斯德哥尔摩国际和平研究所报告是关于索马利亚长年的灾难性暴力及干旱，检视气候变迁如何影响冲突，以及联合国驻索马利亚援助团（UNSOM）的和平建设努力。报告发现气候变迁「加剧现有挑战并且强化极端团体」。

斯德哥尔摩国际和平研究所气候变迁计画高级研究员科兰普（Florian Krampe）指出，报告显示安全形势正随着气候变迁改变，这次许多发现也适用于其他冲突。

索马利亚被形容为「世界气候变迁脆弱度最高的国家之一」。报告显示，索国数十年来的冲突，因为一系列严重干旱而加剧，加深国家建设进展的压力，在多个层面对联合国驻索马利亚援助团的工作构成更多挑战。

例如，在索马利亚乡村地区，季节交替及天气变化意味游牧民族必须调整他们的路线，以致牧民与农人间的冲突频率及严重性增加。

另外，干旱与洪灾也导致更多人流离失所，人们向临时居住地寻求庇护，这些地方之后沦为青年党（Al-Shabaab）等极端团体的招募场所。

一大批流离失所的人群进入新地区，也会破坏这些地区的治理，因为现有权力分享协定不再代表公众的「人口构成」。

科兰普并未断言气候变迁本身可能造成冲突，但他认为证据明确显示「气候变化增加冲突及暴力的可能性」。

根据联合国难民事务高级专员公署（UNHCR），由于武装冲突及重复不断的干旱，索马利亚境内现今约有260万人流离失所，逾80万人仍离乡背井滞留邻国。108

© 2019 AFP