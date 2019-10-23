广告 继续浏览后续

（法新社纽约23日电） 华尔街股市今天以小涨作收，主因企业公布的财报多空杂陈。波音（Boeing）和开拓重工（Caterpillar）股价都不受财报利空消息影响上扬，半导体类股则走弱。

道琼工业指数终场上涨45.85点，或0.17%，收在26833.95点。

标准普尔500指数上涨8.53点，或0.28%，收在3004.52点；那斯达克指数上涨15.50点，或0.19%，收在8119.79点。

波音公司持续受到737 MAX机型危机冲击，财报远不如分析师预期，但因公司仍预期今年可获主管机关准许此机型恢复飞行，让投资人信心略增，股价仍上涨1.1%。

开拓重工虽削减获利预测，但因公司表示将减少新设备产量，有望扭转供应过剩局面，股价也上涨1.2%。

德州仪器（Texas Instruments）公布财报显示，上季营收大减11%，股价暴跌7.5%，拖累半导体类股走弱。

脸书（Facebook）执行长祖克柏（Mark Zuckerberg）赴国会听证会，议员针对用户个资安全与推动数位货币Libra的计画等提出问题，他都应对得宜，股价劲扬2.1%。

© 2019 AFP