英妇女逛博物馆 经过热成像摄影机验出乳癌

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（法新社伦敦23日电） 英国41岁妇女吉儿（Bal Gill）日前与家人旅游，在造访爱丁堡一家博物馆期间，意外地在热成像摄影机前发现左胸有异状，后来竟确诊罹患乳癌。

吉儿今年5月参观苏格兰爱丁堡「暗箱和幻影世界」（Camera Obscura and World of Illusions）博物馆，她在发现左边乳房异状后赶紧谘询医生，得知自己罹患初期乳癌。

馆方指出，吉儿站在馆内热成像摄影机（thermal-camera）显示萤幕前，萤幕能展示身体冷热部位，她看见自己左边乳房发出黄光。

于是吉儿以手机拍下热成像扫描照片，并回到伦敦以西的史劳区（Slough）家中后，她寻求医疗建议并接受诊断。

英国广播公司（BBC）报导，吉儿之后接受乳房切除手术，并被告知在11月进行最后一次手术，往后就不再需要接受化学治疗或放射治疗。

法新社报导，吉儿透过声明形容这是「改变人生」的经历，她说到：「我注意到自己左胸有一个热区块。我们认为这是异常状况，并看看其他人，他们没有相同情况。」

「暗箱和幻影世界」总经理强生（Andrew Johnson）指出，馆方「事前不知道」他们的展览可以透过这个方式测出癌症迹象。

医生有时会使用热成像摄影机为病患进行乳癌筛检，但乳癌防治慈善机构Breast Cancer Now指出，就发现肿瘤而言，这种非侵入性检测方式并不如乳房X光摄影有效。

© 2019 AFP