范佛利特轰34分 暴龙开幕战加班击退鹈鹕

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（法新社多伦多22日电） 美国职篮NBA卫冕军多伦多暴龙今天靠范佛利特、西雅坎分别拿下34分，加上劳瑞延长赛砍进5分，在开幕战以130比122击败纽奥良鹈鹕。

NBA本季开幕战，由上一季拿下队史首座总冠军的暴龙在主场迎战鹈鹕，暴龙今天赛前领取冠军戒指，但作客的鹈鹕没让暴龙的喜悦持续太久，在开赛之初取得领先。

但两队正规赛时间未能分出胜负，让比赛进到延长。在延长赛中，两队122比122平手之际，暴龙劳瑞（Kyle Lowry）两罚俱中，范佛利特（Fred VanVleet）再砍进三分球，劳瑞终场前56.7秒的三分球为球队奠定胜基，最终暴龙在延长赛后，以130比122击退鹈鹕。

开赛后鹈鹕率先拿下分数，一度握有11分领先，但暴龙一波13比0攻势后，反以25比19超前，鹈鹕靠首节尾声连下4分，取得30比27领先；次节鹈鹕打出14比6开局把领先拉开，暴龙在西雅坎（Pascal Siakam）、范佛利特联手带领下将比分追上，但鹈鹕上半场45.5%的三分球命中率优于暴龙的26.7%，在半场打完时以61比56领先暴龙。

下半场比赛，暴龙打出单节32比25的攻势，在前3节打完，反以88比86领先；末节在鹈鹕欧卡佛（Jahlil Okafor）两罚中1后，两队110比110平手，之后双方不断拉锯，第4节结束前8.9秒，暴龙将最后一击机会交到鲍尔（Norman Powell）手上，但他三分线外出手落空，两队117比117平手，使NBA新球季第1场比赛就得在延长赛定胜负。

暴龙今天5人得分破10，范佛利特轰下全场、且是生涯新高的34分，西雅坎则有34分、18篮板的「双十」成绩，但在第4节6犯离场；鹈鹕所有上场球员都有得分纪录，殷格拉姆（Brandon Ingram）拿下全队最多的22分。

卫冕军暴龙季外未能留下头号王牌，上季率队夺冠并拿下总冠军赛最有价值球员（MVP）的雷纳德（Kawhi Leonard），让他投奔洛杉矶快艇，也未续留富经验的台裔好手林书豪，使战力大打折扣。

鹈鹕上季在头号球星「一眉哥」戴维斯（Anthony Davis）高喊「卖我」的压力下，将他交易到洛杉矶湖人，换回波尔（Lonzo Ball）、殷格拉姆和哈特（Josh Hart）3名潜力好手及3个未来首轮选秀权。

失去当家球星，暴龙在选秀会以状元签选入被视为「詹皇」詹姆斯（LeBron James）接班人的怪物新秀威廉森（Zion Williamson），他在大学时最着名的事迹，就是在比赛中「穿爆」耐吉（Nike）球鞋。

可惜威廉森得接受右膝关节镜手术，预计休兵两个月，因此错过今天的开幕战。他在季前热身赛为鹈鹕打了4场比赛，平均每场比赛可拿下23.3分、6.5篮板、2.3助攻，投篮命中率高达71.4%。

© 2019 AFP