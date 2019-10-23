跨国大企业是塑胶垃圾危机罪魁祸首

广告 继续浏览后续

（法新社马尼拉23日电） 环保团体今天指出，可口可乐和雀巢等大型跨国集团是塑胶垃圾主要来源。它们推动资源回收和使用可分解包材，但其藉以获取暴利的「用过即丢」大量消费文化才是真正环境杀手。

世界环保串联组织「摆脱塑胶」（Break Free from Plastics）约一个月前在51个国家展开「世界环境清洁日」（World Cleanup Day）协同行动，志工们共收集近50万件塑胶垃圾，其中约43%的商标清晰可辨。

根据「摆脱塑胶」数据，可口可乐（Coca-Cola）连续第二年高居塑胶垃圾来源首位，其塑胶包装商品造成的垃圾量比排名第2至4的企业加总起来还多。

「摆脱塑胶」在报告中指出，许多跨国企业承诺将让自家产品更具永续性，在很多方面却仍拥护过时的「用过即丢」消费文化和商业模式，因此造成垃圾泛滥。

此外，尽管海洋塑胶垃圾的主要来源是中国、印尼、菲律宾、越南和斯里兰卡，亚洲垃圾危机的罪魁祸首终究是总部位于欧洲和美国的跨国集团。

除了可口可乐、雀巢（Nestle）和百事可乐（PepsiCo）以外，其他前10大塑胶污染源还包括亿滋国际（Mondelez International）、联合利华（Unilever）、玛氏公司（Mars Inc.）、宝硷公司（P&G）、高露洁棕榄公司（Colgate-Palmolive Co.）、菲利普莫里斯（Philip Morris）以及不凡帝范梅勒公司（Perfetti Van Mille）。

「摆脱塑胶」指出，这些污染环境的大企业透过推动资源回收，把维护环境的责任转移给消费者。报告强调，人类自1950年代以来所生产塑胶中，仅9%被回收。

根据报告，无论是可口可乐推广由海洋塑胶垃圾回收制成的一次性塑胶瓶，或是百事可乐推动资源回收，「皆未触及问题核心，只会确保塑胶污染危机更加恶化」。

此外，雀巢每天售出超过10亿件使用一次性包材的商品，却「欠缺旨在减少其所生产垃圾总量的明确计画」。

报告指出，各大企业应停止推广诸如资源回收、可分解塑胶等「虚假解决方案」，迈向能真正解决问题的拒绝「用过即丢」经济。

「摆脱塑胶」的全球各地成员涵盖6118名个人及1475个组织，其中包括绿色和平组织（Greenpeace）。

© 2019 AFP