退出协议二读过关 英国脱欧下一步?

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（法新社伦敦22日电） 英国长达3年的脱欧大戏今天再有戏剧性进展，下议院通过「退出协议法案」二读表决，但首相强生的快速立法时程表随后遭到否决。接下来英国脱欧会怎么走？有以下5种可能。

●技术性延后？

上月通过的法案写道，议员若未在10月19日前通过脱欧协议，强生（Boris Johnson）就得写信给欧洲联盟（EU）领袖，要求把脱欧时程延后到2020年1月31日。强生19日晚不太情愿地写了信，欧盟领袖仍在考虑如何回覆。

欧洲理事会主席图斯克（Donald Tusk）今天表示，英国国会今天出现种种戏剧性进展后，现在会重新建议欧洲领袖接受延后请求。

强生稍早告诉反抗他快速立法时程的议员，在欧盟决定是否延后期间，会「暂停」法案批准程序。

强生坚称英国应在10月31日脱欧，但他几乎别无选择，唯有接受短暂的「技术性」延后，才有可能在未来数周通过新的国会立法时程表。

●延长更多时间？

强生笃定地说脱欧时程不会延后数月之久，但欧盟或许也会提供英国延长更多时间的选择。在野党主张，强生将迫于法律，接受这个选项。

欧盟领袖可能宣称，拉长延后时程，英国才有足够时间解决争议。

这种类型的立法通常需耗费数月，也得经下议院及上议院再次通过。

议员可能劫持法案，加入多项修正案，例如必须协商未来的关税同盟、甚至再举行公投等。

●无协议脱欧？

预设的法律立场是英国在10月31日脱离欧盟，除非其他27个成员国同意延后。

欧盟各地企业和市场担心骤然脱欧会带来冲击，甚至连政府自己的评估都说骤然脱欧会造成经济伤害，在在都提高了欧盟提议延后的机会。

尽管欧盟领袖宣称永远不会造成无协议脱欧，但他们必须意见一致才能提议延后，而27个成员国之中可能有反对声音。

●另一场大选？

强生今天在表决前警告议员，如果议员否决时程表，他会撤销脱欧协议法案，尝试再举行大选，但他后来没再重提此事。

他得取得主要在野党工党支持才能召开大选，而目前工党拒绝此项提案。

工党表示，会在「无协议」脱欧威胁不存在时，才会支持召开大选。

●第二次公投？

工党表示，任何协议都应再交付公投，也承诺若工党再次执政，就会再发起公投。（译者：郑诗韵/核稿：刘文瑜）

© 2019 AFP